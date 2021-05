Mais tecnologia para romper barreiras e te aproximar ainda mais de quem você ama

Apresentado por

Há mais de um ano, com a chegada da pandemia da Covid-19 no país, a boa internet tem tomado mais espaço na conversa dos brasileiros, inclusive de quem não valorizava ou não incluía tanto a conectividade no seu cotidiano, simplesmente por ainda não ter tido necessidade.



O fato é que da mesma forma que médicos recorreram à telessaúde, professores mudaram o endereçamento da sala de aula para a sala de casa e o home-office revolucionou – com uma virada digital responsável pelo fechamento de inúmeras unidades e estabelecimentos físicos para se tornarem 100% digitais – mães e filhos nunca recorreram tanto a esta ferramenta para manter a proximidade no último ano.



É o caso do bancário Paulo Nunes e de sua mãe, dona Evanilda, de 81 anos, que mesmo durante o último ano conseguiram manter o contato via internet com a conectividade da operadora com a maior cobertura 4G do país.



Caçula da família de 5 filhos, o paulista natural de Campinas, cliente TIM há mais de 15 anos, conta que o hábito de manter o contato com a mãe por telefone vem de muito antes da pandemia. “Eu passei a morar sozinho desde os meus 18 anos devido a necessidade de estudo em curso superior na Universidade de Brasília, a UnB. Passei em concurso público e, desde então, criei, junto de minha mãe, o hábito de dar aquela ligadinha para informar e saber se está tudo bem. O que nos permitiu manter o relacionamento bacana que sempre tivemos, de muito respeito, carinho, amizade e conselhos mútuos, mesmo a distância”.

Paulo Nunes e sua mãe, dona Evanilda (foto: arquivo pessoal)





Do outro lado da linha, lá em Campinas, dona Evanilda, que adquiriu seu primeiro smartphone há 10 anos e alega nunca ter sentido dificuldades em operar a tecnologia por ser “muito intuitiva e de fácil manuseio” agradece a proximidade que sente em videochamadas sem preocupação com estabilidade ou cobranças adicionais: “A tecnologia nos conecta, nos faz sentir perto de quem amamos, nos aproxima por voz, imagem e mensagens de forma simples e rápida, como se estivéssemos ali do lado!”.



Mãe e filho gostam de imaginar o que mais vem por aí com a chegada de novas tecnologias: “O futuro parece ser imenso para as tecnologias. Na verdade, não sabemos aonde podemos chegar, principalmente quando você pensa que já existe tecnologia usando inteligência artificial. Eu gostaria que fosse possível se transportar para o local que você quisesse diminuindo as distâncias entre as pessoas”, defende dona Evanilda .



“Acho que a tecnologia 5G vem para nos ajudar a nos conectar com as coisas. Acho que muitos serviços poderão ser executados com uma qualidade muito superior, rede de dados mais veloz, jogos em realidade aumentada, casas inteligentes, carros inteligentes e muito mais que possa diminuir a distância, ser mais rápido e de uma qualidade melhor”, completa Paulo Nunes.



INVESTIMENTO MACIÇO PARA DOMINAR A TECNOLOGIA 5G NO BRASIL



Aliada de mais de 90% das famílias durante os períodos mais severos do isolamento social, a telefonia móvel caminha para dar mais um salto com a chegada da tecnologia 5G no país.



Para demonstrar todo potencial que o 5G Standalone (5GSA) pode trazer para o país, o 5G “puro”, a TIM está participando do Digital Day, que acontece nesta semana em Brasília, no Salão Negro do Congresso Nacional. Lá a rede da TIM, com equipamentos Ericsson, é responsável por suportar 16 aplicações reais nas áreas de saúde, educação, segurança, indústria 4.0, agronegócio, mobilidade e residencial que estão sendo demonstradas pelas empresas Ericsson, Nokia, Huawei, Qualcomm, Samsung e Telebras/Visiona com tecnologia 5G.

Essa rede de quinta geração será realidade no Brasil após leilão de frequência que será realizado pela Anatel. Para isso, a TIM instalou uma antena dedicada de quinta geração em 100 MHz de banda em Release 16. Com relação à rede 4G, a operadora segue expandindo sua infraestrutura e ultrapassou recentemente a marca de 4 mil cidades cobertas. A empresa tem como meta cobrir todas as cidades do Brasil com essa tecnologia até 2023.



INOVAÇÃO QUE NÃO PÁRA



A evolução do 3G para o 4G fez a velocidade de transmissão de dados aumentar muito. E com o 5G não vai ser diferente. A internet vai ficar muito mais rápida. Mas o futuro com o 5G não é só sobre velocidade. A rede possui baixa latência e possibilita mais conexões simultâneas. É sobre uma nova era de inovação, proporcionando novas formas de comunicação entre pessoas, empresas e marcas.



Já pensou em se conectar com a sua família usando holografia? Estudar como se estivesse na sala de aula de qualquer universidade do mundo? Ver a produção no campo ficar ainda mais tecnológica? Ou poder fazer uma cirurgia com um médico que está do outro lado do mundo sem sair da sua cidade? Uma sociedade inteira conectada, com impacto em diferentes setores. Esse é o futuro com o 5G.





Áreas que podem ter atuação do 5G para o futuro:



•Veículos autônomos

•Educação

•Casas inteligentes e conectadas/IOT

•Entretenimento e jogos hipersensoriais

•Saúde

•Segurança

•Agronegócios

•Industria

•Cidades inteligentes





É para estar pronta para o futuro que a TIM e pioneira na implantação de testes 5G no Brasil, pensando em mais inovação no seu dia a dia e mais conexão entre as pessoas.

