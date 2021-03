Da colação de grau para o reforço na linha de frente da Saúde

Apresentado por

Carreira sempre em alta, o curso de medicina se mantém em destaque entre as opções dos vestibulandos. Com emergências cheias e com constante mudanças de protocolo de tratamento em razão da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus, a resiliência e abertura para o aprendizado constante têm sido exigidas até dos profissionais com mais tempo de carreira e, mais do que nunca, representam um diferencial no currículo dos médicos recém-formados que chegam agora em 2021 ao mercado de trabalho de Brasília.

Além do curso de formação de seis anos de duração, estes novos profissionais obtiveram o êxito de concluir o curso em meio à pandemia, com a realização do internato – o estágio obrigatório para formação médica – no momento de alta da primeira onda da Covid-19 no Distrito Federal, prática de guerra que os alunos defendem que irá contribuir e muito para a carreira.



É uma experiência única que poucos profissionais irão presenciar da forma que estamos vivenciando e é uma chance de ajudar a população em um momento tão difícil como esse”, defende a doutora Stephanie Németh recém-formada pelo Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac).

“O internato é a última etapa e ocorre nos dois últimos anos da graduação. É o momento em que estudantes vão para dentro de hospitais, das faculdades ou conveniados, e colocam em prática seus conhecimentos teóricos. Os internos têm contato com várias áreas da medicina e são supervisionados por médicos”, explica a coordenadora do internato do Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac), professora Ilma Barros.



Após a conclusão do curso de medicina, o profissional já está apto para atender como clínico geral. No entanto, se quiser ser especialista em uma área, com habilitação em Pediatria ou Clínica Médica, por exemplo, é necessário passar pela residência médica.

Da graduação para a Residência Médica

A maioria dos clínicos deseja uma especialização médica, e por isso costumam não perder tempo e já partir para a residência após a conclusão do curso. Para cursar a residência, o médico deve prestar um concurso no hospital de sua escolha. O processo exige preparação intensa, pois, além de ser muito concorrido, é composto por avaliação objetiva e prática, análise curricular e entrevista pessoal.

A residência médica exige um longo período de dedicação, que pode variar de acordo com a especialidade. O residente atua nos hospitais, aprendendo na prática sobre a área que escolheu. O trabalho não é fácil: uma jornada de 60 (sessenta) horas semanais, inclusive em plantões.

"Esse período é muito importante porque prepara o profissional para atuar no mercado de trabalho com maior segurança, devido ao vasto aprendizado que adquire" Lembra Dra. Stephanie Németh

A dedicação foi recompensada, a médica passou na instituição que planejou – a Escola Paulista de Medicina (Unifesp) - onde se especializa em Clínica Médica. Além da Unifesp, também foi aprovada em primeiro lugar na residência da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO), do Hospital de Base do Distrito Federal (SES-DF) e da Universidade Estadual Paulista (Unesp).

Dra. Maíra Lyra, também egressa do Uniceplac, conta que a preparação para ser aprovada foi desafiadora: “foram muitas disciplinas para estudar e, mesmo fazendo curso preparatório, foi um processo difícil. ” A profissional iniciou a residência médica em Clínica Médica no Hospital de Base (SES-DF) e também foi admitida no Hospital Regional da Asa Norte (HRAN SES-DF).

"A residência é um mundo à parte. A quantidade de conhecimento que adquirimos é enorme" Dra. Maíra Lyra

Medicina no Uniceplac

O Centro Universitário do Planalto Central Apparecido dos Santos (Uniceplac) possui nota máxima na Avaliação do Ministério da Educação (MEC). O curso de Medicina da instituição tem duração de doze semestres (seis anos). Desde o 1º período, o curso de Medicina do UNICEPLAC insere o futuro médico nas práticas na comunidade. Do 9º ao 12º período, oferece o internato médico, com plantão em grandes áreas: Clínica Médica, Pediatria, Clínica Cirúrgica, Ginecologia e Obstetrícia, Saúde Mental, Saúde da Família e Comunidade e Urgência e Emergência, além do curso preparatório gratuito para a residência. As formas de ingresso no curso são via nota do ENEM ou Vestibular Tradicional.



Alunos da última turma do Uniceplac foram aprovados em instituições renomadas em todo o país, como a Santa Casa de Misericórdia de Ribeirão Preto, Escola Paulista de Medicina - Unifesp, USP – Bauru, Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências de Saúde (FEPECS SES-DF), HRAC-USP, Faculdade de Medicina do ABC Unesp, SUS SP, Centro Estadual de Reabilitação e Readaptação Dr. Henrique Santillo (CRER-GO).

Para saber mais acesse: www.uniceplac.edu.br ou ligue (61) 3035-3932



