BB trabalha pela posse de André Brandão

VN Vicente Nunes

O Banco do Brasil comunicou à Comissão de Valores Mobiliários (CVM) que deu início ao processo para que André Brandão possa assumir a presidência da instituição. No fato relevante dirigido ao mercado, o vice-presidente de Gestão Financeira e Relações com Investidores do BB, Carlos Hamilton, informa que o início dos procedimentos para a nomeação foi possível depois do recebimento de um ofício encaminhado pelo Ministério da Economia.

André Brandão foi presidente do HSBC no Brasil e estava num cargo estratégico da instituição em Nova York. Foi justamente o fato de morar fora do país e a burocracia para voltar ao Brasil que atrasaram um pouco a nomeação dele. Essa demora gerou burburinhos de que o governo tinha desistido de colocá-lo à frente da instituição.

Brandão, pelos trâmites preestabelecidos, ainda vai passar pela aprovação do Comitê de Elegibilidade do Banco do Brasil. Mas, já é a confirmação, por parte do governo, de seu nome para substituir Rubem Novaes, que renunciou ao cargo em 24 de julho.

O novo presidente terá grandes desafios pela frente. O primeiro, conquistar a confiança dos funcionários da instituição, já que a relação de Novaes com os trabalhadores foi muito ruim. Também terá de afastar, neste momento, a visão de que o banco está pronto para ser privatizado.

Outro ponto vital: restabelecer o diálogo do banco com o Tribunal de Contas da União (TCU), que proibiu a instituição de fazer propaganda em sites especializados em difundir fake news. Rubem Novaes não aceitou os argumentos apresentados pela Corte.