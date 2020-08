Lava-Jato Rio denuncia Alexandre Baldy por propinas e fraudes na Saúde

ST Sarah Teófilo

O Ministério Público Federal (MPF), no âmbito da força-tarefa da Lava-Jato do Rio de Janeiro, denunciou o secretário licenciado dos Transportes Metropolitanos de São Paulo, Alexandre Baldy, e outras 10 pessoas por corrupção, peculato, fraude a licitações e organização criminosa.

Baldy já foi ministro das Cidades no governo do ex-presidente Michel Temer e chegou a ser preso temporariamente no último dia 6. A denúncia é relativa à atuação do ex-ministro antes de assumir cargo no governo de São Paulo.

Entre os denunciados está também o primo de Baldy, Rodrigo Sérgio Dias, que já foi presidente da Funasa. Ele já foi presidente da Fundação Nacional da Saúde (Funasa) e presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) no governo de Jair Bolsonaro. No ano passado, ele foi nomeado diretor administrativo e financeiro da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) de São Paulo, com Baldy já no cargo de secretário de Transportes.



A investigação aponta envolvimento de ambos na intermediação da liberação de pagamentos para a organização social (OS) Pró-Saúde, que geria o Hospital de Urgência da Região Sudoeste (Hurso), em Goiás, entre 2010 e 2017. Com o atraso de pagamentos, Baldy e Rodrigo, segundo os investigadores, usaram da influência do secretário, que era Secretário de Comércio do Estado de Goiás, para que a OS recebesse os pagamentos.



Em troca, houve o pagamento de R$ 500 mil, negociado na casa de Baldy em Goiânia. Segundo investigação, ele teria requisitado o valor como caixa 2 de sua campanha a deputado federal, em 2014, e os valores foram pagos em dinheiro na capital de Goiás. A investigação também cita um pagamento de propina de R$ 900 mil ao ex-deputado federal, que teria relação com um contrato da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), e R$ 250 mil para Rodrigo Dias, que já atuou no gabinete parlamentar na época em que Baldy era deputado federal.



A força-tarefa também identificou fraudes em licitações promovidas pela Junta Comercial de Goiás (Juceg) e pela Funasa por meio da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Segundo os investigadores, Baldy indicava aliados para o controle dos órgãos para que pudessem contratar a empresa, realizando o direcionamento de licitações mediante pagamento de propina.

