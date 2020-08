Cármen Lúcia determina que Ministério da Justiça envie cópias de dossiê para cada ministro do STF

RS Renato Souza

(foto: Carlos Vieira/CB/D.A Press)

A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, nesta terça-feira (18), que o Ministério da Justiça envie para cada magistrado da Corte uma cópia do dossiê produzido contra opositores do governo. O Ministério da Justiça informou que cópias do material foram entregues ao Supremo e a Procuradoria-Geral da República.

De acordo com a pasta, o documento é o mesmo que foi levado até a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso Nacional. De acordo com a ministra, a cópia enviada aos integrantes do plenário deve ser do mesmo documento apresentado no protocolo do Tribunal. "Intime-se, com máxima urgência e prioridade, o Ministro da Justiça e Segurança Pública para, imediatamente e ainda na presente data, fornecer cópia integral de todo o material que me veio pelo protocolo STF (...), incluída a mídia, a cada qual dos Ministros deste Supremo Tribunal Federal, assegurado o sigilo necessário", destaca um trecho da decisão.

A magistrada é relatora de uma ação da Rede Sustentabilidade que questiona a suposta perseguição de opositores do governo por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi) do Ministério da Justiça. O dossiê, que tem como alvo policiais do movimento antifascista, teria sido repassado a entidades políticas e órgãos de governo.

Na ação, que deve ser julgada nesta quarta-feira (19), a Rede pede que seja suspensa a produção de relatórios e levantamento de informações sobre integrantes do movimento antifascista e professores universitários, o envio de dados já levantados ao Supremo e a abertura de inquérito pela Polícia Federal para tratar do caso. A investigação teria como foco identificar a prática de crime pelo ministro da Justiça e seus subordinados.