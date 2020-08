Ministro da Justiça se reúne com Carmen Lúcia antes do julgamento de ação sobre dossiê

RS Renato Souza

O ministro da Justiça, André Mendonça, se reúne com a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), na noite desta terça-feira (18). O evento ocorre por meio de videoconferência e trata de uma ação apresentada pela Rede sobre um dossiê elaborado contra opositores do governo.

Mais cedo, a magistrada também se reuniu com o ex-secretário nacional de Direitos Humanos Paulo Sérgio Pinheiro, e policiais do movimento antifascismo. Entre os integrantes do encontro estava o delegado Orlando Zaconne, do Rio de Janeiro.

Cármen Lúcia é relatora de uma ação da Rede Sustentabilidade que questiona a suposta perseguição de opositores do governo por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi) do Ministério da Justiça. O dossiê, que tem como alvo policiais do movimento antifascista, teria sido repassado a entidades políticas e órgãos de governo.

Na ação, que deve ser julgada nesta quarta-feira (19), a Rede pede que seja suspensa a produção de relatórios e levantamento de informações sobre integrantes do movimento antifascista e professores universitários, o envio de dados já levantados ao Supremo e a abertura de inquérito pela Polícia Federal para tratar do caso. A investigação teria como foco identificar a prática de crime pelo ministro da Justiça e seus subordinados.