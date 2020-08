Aras decide rumo da Lava-Jato

RS Renato Souza Sarah Teófilo

O procurador-geral da República, Augusto Aras, terá de decidir o futuro da Lava-Jato de Curitiba no próximo mês e, apesar das diversas críticas feitas por ele à força-tarefa, a expectativa é que haja renovação do trabalho da equipe, enquanto o Conselho Superior do Ministério Público Federal (CSMPF) discute a adoção de um novo modelo –– como a proposta de criação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção e ao Crime Organizado (Unac), que está no órgão.

A sobrevida se deve às últimas decisões no Supremo Tribunal Federal (STF). Os ministros Luiz Fux e Celso de Mello deram decisões favoráveis ao coordenador da operação em Curititiba, Deltan Dallagnol, na última segunda-feira. Enquanto o primeiro magistrado determinou que o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) não considerasse, nos próximos julgamentos, uma advertência aplicada contra Dallagnol, em novembro, o decano da Corte suspendeu duas ações que seriam analisadas ontem no Conselho, e poderiam resultar no afastamento do procurador da Lava-Jato.

Para que a operação não seja totalmente esvaziada, mas não retome a plenitude da força –– nos bastidores, a avaliação é de que se Aras encontraria resistência à não-renovação dos trabalhos da equipe ––, uma solução intermediária significaria menos desgastes. Uma proposta foi, inclusive, apresentada pela 5ª Câmara de Coordenação e Revisão do MPF no fim do mês passado. Assinada por seis integrantes do MPF, o ofício pede que Aras mantenha a estrutura das forças-tarefas de combate à corrupção, com prorrogação de, no mínimo, seis meses. Conforme grupo, o tempo é “razoável para o planejamento de conclusão das investigações em andamento, bem como para o amadurecimento das discussões sobre a Unac no Conselho Superior”.

Ao Correio, o subprocurador-geral da República Nicolao Dino, membro do Conselho, disse que é necessário que o colegiado examine a nova modelagem dos mecanismos de força-tarefa e que o momento é propício. “É importante que se assegure a continuidade dos trabalhos, de grande importância que estão sendo desenvolvidos por diversas forças-tarefas”, explicou.

Recado

Após decisão de Celso de Mello, o CNMP retirou de pauta os dois processos contra Dallagnol. Um deles foi protocolado pelo senador Renan Calheiros (MDB-AL) e está sob relatoria de Otávio Luiz Rodrigues Júnior. No início da sessão, ao pedir que a matéria fosse suprimida, ele solicitou que fosse registrado o risco de prescrição das penalidades. “Se ocorrer, não se dará por responsabilidade do Conselho”, frisou, em claro recado ao ministro do STF.

O presidente da sessão, o vice-procurador geral da República, Humberto Jacques, disse que a afirmação seria repassada ao Supremo. Também por determinação de Celso de Mello, foi retirado de pauta um pedido, feito pela senadora Kátia Abreu (Progressistas-TO), de remoção por interesse público do procurador da força-tarefa de Curitiba. O CNMP pode recorrer da decisão do ministro, e isso cabe a Aras, presidente do Conselho.

Ainda estava em pauta de ontem um pedido de providências, feito pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, contra Dallagnol, mas o CNMP adiou mais uma vez a análise. O caso envolve uma apresentação de PowerPoint feita pelo coordenador da força-tarefa, em 2016, no qual uma imagem de Lula é colocada no centro de uma suposta organização criminosa. O pedido envolve também os procuradores Julio Carlos Motta Noronha e Roberson Pozzobon, e pede que eles não utilizem a estrutura e recursos do MPF para manifestar posicionamentos políticos ou jurídicos que não esteja sob atribuição deles.

Dossiê: cópias para os 11 ministros

crédito: José Cruz/Agência Brasil

A ministra Cármen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal (STF), determinou, ontem, que o Ministério da Justiça envie para cada magistrado da Corte uma cópia do dossiê produzido contra 579 opositores do governo, ligados aos movimentos antifascistas. De acordo com a pasta, o documento é o mesmo que foi levado até a Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência do Congresso. Ela exigiu que a cópia enviada aos integrantes do plenário deve ser do mesmo documento apresentado no protocolo do Tribunal.

O Ministério da Justiça informou que reproduções do material foram entregues ao Supremo e à Procuradoria-Geral da República (PGR). A magistrada é relatora de uma ação do partido Rede Sustentabilidade, que questiona a suposta perseguição de opositores do governo por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi) da pasta.

Cármen é relatora de uma ação, apresentada pelo partido Rede Sutentabilidade, que questiona a criação do documento e pede que seja aberta investigação na Polícia Federal sobre o caso. O assunto será levado hoje ao plenário, para votação.

Também ontem, ela se reuniu com o ministro da Justiça, André Mendonça, por videoconferência para tratar do tema. Também conversou com o ex-secretário nacional de Direitos Humanos Paulo Sérgio Pinheiro, e com policiais “antifas”, que seriam alvos do dossiê. Entre os participantes do encontro estava o delegado federal Orlando Zaconne, do Rio de Janeiro.

Em sinalização ao Supremo, Mendonça criou um grupo de trabalho que será responsável pela elaboração de uma política nacional e estratégia nacional de inteligência de segurança pública. No texto, ele aponta a necessidade de “definir marcos normativos, estratégicos e finalísticos, à luz do Estado democrático de direito, às atividades de inteligência desenvolvida no âmbito da Segurança Pública”. O grupo terá um prazo de 60 dias para conclusão das atividades.

Mendonça passou os últimos dias em contato com os integrantes do STF para dar a sua versão dos fatos. Segundo relatos, nas conversas reservadas, por telefone, o ministro se colocou à disposição para prestar esclarecimentos à Corte e se comprometeu a apurar internamente se houve irregularidades na atuação da pasta. Além de abrir uma sindicância, Mendonça demitiu o diretor de inteligência da Seopi, coronel Gilson Libório de Oliveira Mendes. (RS)

Baldy é denunciado por receber R$ 2,5 milhões

A força-tarefa da Operação Lava-Jato no Rio denunciou o secretário licenciado de São Paulo, Alexandre Baldy e mais 10 pessoas por peculato, corrupção ativa e passiva e organização criminosa no âmbito da Operação Dardanários, que mirou conluio entre empresários e agentes públicos para contratações dirigidas, especialmente na área da Saúde. Segundo a Procuradoria, ele teria recebido R$ 2,5 milhões em propinas, entre 2014 e 2018, período no qual exerceu os cargos de secretário de Comércio de Goiás, deputado federal e ministro de

Cidades do governo Temer.