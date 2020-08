Carla Zambelli é diagnosticada com covid e diz que tomará hidroxicloroquina

IS Ingrid Soares

A deputada federal Carla Zambelli testou positivo para a covid-19. Segundo nota da assessoria, a parlamentar recebeu o diagnóstico na noite dessa terça-feira (18/8). Ainda de acordo com o texto, a parlamentar está em isolamento social, não apresenta sintomas e iniciará o tratamento com hidroxicloroquina, medicação que não possui eficácia científica comprovada contra a doença.

A parlamentar é mais uma pessoa ligada ao governo a contrair o novo coronavírus. No primeiro escalão do governo do presidente Jair Bolsonaro, oito ministros foram diagnosticados com a covid-19:

o ministro-chefe da Secretaria-Geral, Jorge Oliveira;

o ministro-chefe da Casa Civil, Walter Braga Netto;

o ministro da Controladoria Geral da União (CGU), Wagner Rosário;

Milton Ribeiro, ministro da Educação;

Onyx Lorenzoni, do Ministério da Cidadania;

Augusto Heleno, do Gabinete de Segurança Institucional (GSI);

Bento Albuquerque, ministro de Minas e Energia e Marcos Pontes, da Ciência, Tecnologia e Inovações.

Na última segunda-feira (17/8), o presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), Gustavo Montezano informou ter sido infectado pelo vírus.

A primeira-dama, Michelle Bolsonaro, também testou positivo para covid-19, assim como presidente Jair Bolsonaro. Os dois já anunciaram a cura da doença. Filho do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan, conhecido como “04”, também contraiu covid-19. A esposa de Eduardo Bolsonaro, Heloisa Bolsonaro, foi outro membro da família a ter sido infectado pelo vírus.