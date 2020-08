Ministro Celso de Mello tira licença do Supremo para tratamento médico

RS Renato Souza

(foto: Evaristo Sa/AFP - 21/3/20)

O ministro Celso de Mello, decano do Supremo Tribunal Federal (STF), vai tirar licença médica e gerar votações ainda mais acirradas no plenário da Corte. Isso, por conta da vaga que ficará ausente até o retorno do magistrado. Com uma das 11 cadeiras sobrando, as votações correm o risco de empatar, com cinco votos para cada lado — o que leva ao desempate por meio do voto do presidente do Tribunal.

Em janeiro deste ano, Mello passou por uma cirurgia para colocação de prótese no quadril. Na ocasião, ele se afastou dos trabalhos por um mês. Em março, se afastou novamente para tratamento médico, retornando na segunda quinzena de abril.

Neste mês, se ausentou por alguns dias para realizar exames. A licença anunciada nesta quarta-feira (19/8) é por tempo indeterminado. Em 1ª de novembro deste ano, o ministro Celso de Mello vai completar 75 anos e deve deixar o cargo, sendo aposentado compulsoriamente. Em razão disto, o presidente Jair Bolsonaro terá de indicar um novo nome, que passará por sabatina no Senado, que precisa dar aval para a nomeação.