Bolsonaro recebe credencial de Scioli, novo embaixador argentino

IS Ingrid Soares

(foto: Isac Nobrega)

O presidente Jair Bolsonaro recebeu na tarde desta quarta-feira (19/08) as credenciais de três novos embaixadores no Brasil. A solenidade ocorreu no Palácio do Planalto e foi fechada à imprensa. Agora despacham e possuem reconhecimento no país o embaixador da Alemanha, Heiko Christofh Thoms, da Armênia, Arman Akopian e da Argentina, Daniel Osvaldo Scioli.

Nas redes sociais, Bolsonaro comentou que o recebimento das cartas reafirma o interesse do Brasil em aprofundar a parceria econômica e de assinar o Acordo Mercosul-União Europeia.

“O Brasil tem orgulho de seus fortes laços humanos com o povo armênio e da importante relação com os nossos irmãos da Argentina”, escreveu o chefe do Executivo.

Após o evento, o embaixador argentino, Scioli, afirmou a jornalistas que disse a Bolsonaro que o presidente Alberto Fernández deseja deixar os "desencontros" para trás e trabalhar em conjunto.

"Trouxe mensagem do presidente Alberto Fernández, da vontade trabalhar juntos com o presidente Bolsonaro e sua equipe, deixando para trás desencontros", apontou Scioli.

O embaixador disse também que trabalhará na promoção de um encontro entre os presidentes ainda este ano. “Trabalharemos para gerar um encontro até o fim do ano entre ambos os presidentes. Isso eu falei com o presidente Alberto Fernandez e agora disse ao presidente Bolsonaro”, concluiu.