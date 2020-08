MourÃ£o rebate ator e o chama para "marcha"

S » Sarah Teófilo

O vice-presidente Hamilton Mourão ironizou as críticas feitas pelo ator e ativista ambiental Leonardo DiCaprio, em uma rede social, de que a Amazônia está queimando. Em transmissão ao vivo promovida pela Confederação Nacional da Indústria, ele disse que os incêndios no bioma são em regiões “antropizadas”. E convidou a estrela do cinema a uma caminhada “de oito horas” pela floresta para que a conheça melhor e, assim, possa falar com propriedade sobre a região.

“Eu gostaria de convidar o nosso mais recente crítico, nosso ator Leonardo DiCaprio, para ele ir comigo aqui a São Gabriel da Cachoeira e nós fazermos uma marcha de oito horas pela selva entre o aeroporto de São Gabriel e a estrada de Cucuí. E aí ele vai aprender em cada socavão que ele tiver que passar que a Amazônia não é uma planície. E aí entenderá melhor como funcionam as coisas nessa imensa região”, provocou Mourão.



DiCaprio publicou no seu Instagram um vídeo do jornal The Guardian afirmando que o presidente Jair Bolsonaro está sob pressão internacional para frear o aumento de queimadas, mas que ele “duvidou publicamente da severidade das queimadas no passado, alegando que oponentes e comunidades indígenas eram os responsáveis”.



Mourão rebateu. “Onde ocorre queimada na Amazônia é naquela área ‘humanizada’. A floresta não está queimando e, no entanto, a imagem que é passada para o resto do Brasil e para a comunidade internacional é que tem fogo na floresta. E não adianta mostrar o mapa da Nasa, o mapa do Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), que a turma não aceita o dado”, afirmou Mourão.



Dados do Inpe mostram aumento do desmatamento e de queimadas na região da Amazônia Legal. No mês de julho, por exemplo, foi registrado um aumento de 27,9% na quantidade de focos de incêndio no bioma, se comparado com o mesmo período do ano passado.