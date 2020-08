Celular do ministro Marco Aurélio toca o hino do Flamengo e interrompe sessão do STF

CB Correio Braziliense

Uma cena inusitada interrompeu a sessão do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta quinta-feira (20/8). O ministro Marco Aurélio Mello precisou parar a própria fala para desligar o telefone celular, que começou a tocar o hino do Flamengo.

A votação julgava ação do partido Rede Sustentabilidade, que questiona produção de dossiês sobre quase 600 servidores que se opõem ao governo Jair Bolsonaro. Por 9 votos a 1, o STF decidiu determinar a suspensão imediata da produção, pelo Ministério da Justiça, desses relatórios.

"Uma vez, Flamengo, sempre flamengo..." começou a tocar e até arrancou risadas do próprio Marco Aurélio, além do ministro Luís Roberto Barroso, que demonstrou se divertir com a situação.



Voto de Marco Aurélio foi interrompido brevemente pelo hino do Flamengo (toque do celular).

Essa não é a primeira vez que o ministro protagoniza cenas engraçadas durante uma sessão virtual. Em junho, a neta do ministro, de apenas 2 anos, entrou na sala enquanto Marco Aurélio fazia a leitura para o voto de recursos sobre trabalhadores portuários.

Entretanto, a presença da garotinha, por trás da cadeira do ministro, não atrapalhou o andamento da leitura de Marco Aurélio, e nem foi comentada pelos outros ministros.