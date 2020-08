Bolsonaro cita dados do Caged e diz: 'Brasil está voltando à normalidade'

IS Ingrid Soares

(foto: Evaristo Sá/AFP)

O presidente Jair Bolsonaro comemorou na tarde desta sexta-feira (21/08) os primeiros números positivos do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) desde abril. Com a criação líquida de 131 mil empregos após queda líquida acumulada de pouco mais de 1,5 milhão de empregos desde a chegada do novo coronavírus ao país em março, o chefe do Executivo apontou que o Brasil está voltando à normalidade.

“Em julho 2020 o CAGED apresentou um saldo positivo de 131.010 novos postos de trabalho. O grande destaque foi a indústria de transformação, em especial a fabricação de produtos alimentícios e a construção civil. É o Brasil voltando à normalidade”, escreveu.

Mais cedo, o ministro da Economia, Paulo Guedes também comentou os dados. “É muito bom saber que o Brasil está voltando”, destacou.

Guedes disse ainda que estava feliz com os dados positivos divulgados hoje e aproveitou para elogiar a equipe da secretaria. “Estou muito feliz. Eu quero parabenizar também, particularmente, o sucesso de um programa de suplementação salarial, de benefício emergencial que preservou já 15 milhões empregos”, concluiu.