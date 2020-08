Carla Zambelli é criticada e vira piada após responder a si mesma no Twitter

CB Correio Braziliense

(foto: Pablo Valadares/Câmara dos Deputados )

A deputada federal Carla Zambelli (PSL-SP) tornou-se um dos assuntos mais comentados do Twitter nesta sexta-feira (21/8) depois que respondeu, ela mesma, uma mensagem sua na rede social.

Inicialmente, a parlamentar, que havia anunciado estar com covid-19, publicou uma mensagem na qual pedia orações aos seguidores. "Sem conseguir dormir e com dor no corpo. Peço orações. Amo vocês", lia-se no post. Pouco depois, porém, a própria parlamentar respondeu a mensagem, com um texto truncado, que deseja "força e muita força".

Postagem de Carla Zambelli é respondida por ela mesma no Twitter (foto: Reprodução)

A explicação mais óbvia encontrada por internautas foi a de que Zambelli pretendia usar um perfil falso para responder a mensagem, mas esqueceu-se de trocar a conta. O resultado foram críticas e muitos memes.

O presidente nacional do Cidadania, Roberto Freire, foi um dos que criticou: "Deputada Carla Zambelli errou a conta do fake e desejou melhoras da Covid e força a ela mesma. Se faz da doença ferramenta de marketing, dá margem a desconfianças sobre seu real estado de saúde. Parece ser uma prática bolsonarista", escreveu o político pernambucano. Freire ainda disse que só faltava a deputada dizer que está tomando cloroquina. Mas ela já anunciou a intenção de tomar o remédio sem eficácia contra a doença.

Deputada Carla Zambelli errou a conta do fake e desejou melhoras da Covid e força a ela mesma... se faz da doença ferramenta de marketing,dá margem a desconfianças sobre seu real estado de saúde.Parece ser uma prática bolsonarista. Só falta publicar que está tomando cloroquina ! — Roberto Freire (@freire_roberto) August 21, 2020

A maioria dos internautas, porém, preferiu fazer piada com o erro da deputada. O jornalista Kennedy Alencar foi um deles, mandando uma mensagem elogiosa a si mesmo. Veja algumas das brincadeiras abaixo.

Memes sobre Carla Zambelli:

a Deputada Carla Zambelli desejando força pra ela mesma e se auto elogiando,

é a maior vergonha que você vai ver hoje. pic.twitter.com/VPx4a3w305 — Iuri K. (@cinefilo_K) August 21, 2020

Carla Zambelli mandando força pra ela mesma: pic.twitter.com/x7c8G5IfS1 — Wagner (@wagnerjp) August 21, 2020

Carla Zambelli



Força e muita força!



Você é nossa representante pic.twitter.com/xb2ilmS7hR — Allan dos Panos (OFICIAL) (@allandospanos) August 21, 2020

Carla Zambelli: “por favor mandem orações”



Also Carla Zambelli: “força Carla você é foda!” pic.twitter.com/YcMXDmOcB7 — pietro (@tarantelli_) August 21, 2020

Quero parabenizar @KennedyAlencar. Não exagere, mas vc nos representa. Muita força contra essa distopia. Aquele abraço e não arrefeça diante do genocida e dos democratas de pandemia, mas seja pragmático. Por favor, mande bala tbém pq é difícil ganhar a vida honestamente. Força! https://t.co/CccYwEiClB — Kennedy Alencar (@KennedyAlencar) August 21, 2020