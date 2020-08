Bolsonaro entrega obras no Rio Grande do Norte

CB Correio Braziliense

Em meio à crescente popularidade entre os nordestinos, o presidente Jair Bolsonaro viajou ao Rio Grande do Norte, ontem, para apresentar uma série de medidas do governo federal em benefício de comunidades locais. Foi a terceira vez em menos de um mês que ele esteve no Nordeste. Entre as ações do chefe do Executivo houve a entrega de 300 unidades habitacionais em Mossoró. Já em Ipanguaçu, ele concedeu títulos de domínio de terrenos para 1.060 famílias potiguares, inaugurou um sistema de dessalinização de água e ampliou o acesso da população à internet. Neste segundo município, o governo ainda autorizou o início de obras para a construção de uma adutora e um reservatório e para a recuperação de estradas vicinais, além de emitir 750 contratos de crédito para famílias beneficiárias da reforma agrária. Bolsonaro impulsionou as idas ao Nordeste desde que percebeu uma melhor aceitação do seu governo no principal reduto do PT.