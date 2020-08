Internautas repetem pergunta após ataque de Bolsonaro e cobram explicação por depósitos de Queiroz à primeira-dama

CB Correio Braziliense

(foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

Após o presidente Jair Bolsonaro responder a jornalista dizendo que estava com "vontade de encher ele de porrada", no Twitter, as pessoas reagiram repetindo a pergunta feita pelo repórter do jornal O Globo, neste domingo (23/8), que levou a esta reposta. O jornalista questionou por que a primeira-dama Michelle Bolsonaro recebeu R$ 89 mil de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ).

A hashtag #RespondeBolsonaro, Michelle e Queiroz chegaram aos Trends Topics da rede.

Personalidades como o youtuber Felipe Neto, o apresentador Marcelo Tas e os cantores Caetano Veloso e Nando Reis também se juntaram ao 'tuitaso'.

Parlamentares também se manifestaram em repúdio a resposta do presidente.



Movimentações do extrato bancário de Márcia de Oliveira Aguiar, anexados à investigação sobre suposto esquema de 'rachadinha' no gabinete do senador Flávio Bolsonaro enquanto era deputado estadual no Rio, registram que seis cheques da mulher do ex-assessor Fabrício Queiroz foram compensados em favor da mulher do presidente Jair Bolsonaro em 2011, totalizando R$ 17 mil. Somados aos depósitos feitos por Fabrício tempos depois, o total chega a R$ 89 mil.



.@jairbolsonaro por que sua esposa Michelle recebeu R$89.000,00 do Fabrício Queiroz?



why did your wife Michelle receive R $ 89,000.00 from Fabrício Queiroz?



¿Por qué su esposa Michelle recibió R$ 89.000,00 de Fabrício Queiroz? pic.twitter.com/yeeMReZQkD — mavi ?? (@fiercebts) August 24, 2020

Presidente @jairbolsonaro Bolsonaro, por que sua esposa, Michelle, recebeu 89 mil de Fabrício Queiroz? #RespondeBolsonaro — Nando Reis (@nando_reis) August 24, 2020