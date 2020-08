Contra ideia de cobrar ensino em universidades federais, Andifes quer reunião com Mourão

ST Sarah Teófilo

A Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes) irá solicitar uma reunião com o vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) para argumentar contra a ideia exposta por ele de que estudantes que tenham mais recursos paguem para estudar em universidades públicas federais.

“Somos contrários à cobrança e temos estudos que demonstram isso (a impossibilidade da proposta). Vamos solicitar uma audiência com o vice-presidente para mostrar os nossos estudos e as nossas argumentações”, disse o presidente da Andifes, Edward Madureira, reitor da Universidade Federal de Goiás (UFG).

Em uma aula magna transmitida ao vivo nesta quarta-feira (26), Mourão falou sobre ideia ao ser questionado sobre o que o governo está fazendo para tentar aumentar o percentual de estudantes nas universidades, em especial pensando que parte não pode pagar pelo ensino superior.

"É algo que nós temos que pensar hoje seriamente, sem preconceitos, porque seria um recurso que poderia ser canalizado para aqueles jovens que precisam de financiamento e pagaram uma universidade privada. Seria uma compensação muito justa isso aí", disse.

Conforme Mourão, é preciso buscar espaço fiscal e fontes de financiamento para aumentar a quantidade de pessoas nas instituições de ensino superior, e os valores arrecadados seriam uma fonte de financiamento, que serviriam para que mais alunos ingressassem no setor privado.

"Nós temos um paradoxo, que eu gostaria de trazer para todos, que é uma visão que eu tenho de longa data, que é: nós termos dentro da universidade federal gente que poderia pagar os seus custos recebendo um ensino de graça e, posteriormente, não devolvendo nada para o país. Simplesmente é formada e passa única e exclusivamente a lidar com a sua vida privada. Eu digo isso 'de cadeira', porque a minha filha, que é advogada, e meu filho, que é administrador, estudaram em universidade federal, e eu poderia ter pago algo, o que seria normal", disse.

Madureira argumenta que estudos da Andifes apontam a incapacidade das famílias brasileiras assumirem despesas com educação superior nas universidades públicas. A maior parte dos estudantes destas instituições, segundo ele, são de baixa renda - a última pesquisa da Andifes, publicada no ano passado e com dados de 2018, mostrou que 70,2% dos estudantes de universidades e institutos federais estão na faixa de renda mensal per capita de até 1,5 salário mínimo.