Ministro Humberto Martins assume a presidência do STJ nesta quinta-feira

ST Sarah Teófilo RS Renato Souza

(foto: Sergio Amaral)

O ministro Humberto Martins toma posse, nesta quinta-feira (27/8), como novo presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Ocupará a cadeira de João Otávio de Noronha. A cerimônia de passagem do cargo é às 17h e contará com a presença do presidente da República. Com a troca, o ministro Jorge Mussi é alçado ao posto de vice-presidente da Corte.

Martins ocupava o cargo de corregedor nacional de Justiça, que agora fica com a ministra Maria Thereza de Assis Moura. Ao Correio, destacou que a Corte é responsável por uniformizar o entendimento sobre a aplicação das leis de todo o país. “Ser presidente do STJ é uma grande honra e uma grande responsabilidade, pois significa comandar um dos maiores tribunais superiores do país, responsável pelo julgamento de milhares de processos, anualmente, e por firmar a jurisprudência relativa à interpretação da Legislação Federal que deve ser observada pelas instâncias ordinárias”, afirmou.

O magistrado destacou que o foco será a gestão participativa. “O sucesso de minha missão está amparado em conduzir um tribunal em que todos, ministros, servidores, membros do Ministério Público, advogados públicos e privados, participem ativamente da gestão, expressem suas opiniões, deem suas sugestões de como podemos melhorar”, observou.