Bolsonaro causa polêmica durante lançamento de pedra fundamental de rodovia

O presidente da República, Jair Bolsonaro, lançou, na manhã desta quinta-feira (27/8), a pedra fundamental da duplicação da BR-469, em Foz do Iguaçu, no Paraná. Acompanhado do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, e o ministro de Infraestrutura, Tarcisio Freitas.

Além da duplicação, eles anunciaram a ampliação de 600 metros da pista do aeroporto e mais quatro posições no pátio de aeronaves, construção de uma perimetral que tirará o fluxo de caminhões do centro da cidade.

O investimento em rodovias paranaenses nos próximos anos, a expectativa de investimento é de R$ 75 bilhões. Em seu discurso, Jair Bolsonaro, mais uma vez, protagonizou um momento polêmico ao chamar um Policial Rodoviário Federal ao palco para homenageá-lo.

Bolsonaro perguntou ao agente que é negro, se ele era irmão do deputado federal Helio Lopes (PSL-RJ), que sempre acompanha o chefe do Executivo em viagens e eventos. “Alguém da PRF, por acaso, ou da PF? Vem cá guerreiro. Eu quero cumprimentar a Polícia Rodoviária Federal”, chamou Bolsonaro.

O agente da PRF subiu. “Você é irmão do Helio, por acaso? Vem cá, meu irmão Helio”, continuou o presidente. Helio subiu ao palco e os três posaram para fotos. Só então, o chefe do Executivo fez a homenagem.

“Quero cumprimentar a Polícia Rodoviária Federal pelo seu brilhante trabalho ao longo dos tempos. E mais ainda, a partir de maio, mais que triplicou a apreensão de drogas e armamento em todo o Brasil. Cumprimentar nossa Polícia Federal que desencadeou uma mega operação contra o tráfico internacional de drogas. São instituições que nos orgulham, são respeitadas por nós e tem o carinho e consideração do nosso povo”, elogiou.