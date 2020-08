STF lança catálogo em homenagem ao fotógrafo Gervásio Baptista

AB Agência Brasil

(foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

O Supremo Tribuna Federal (STF) lançou ontem (26) um catálogo em homenagem ao trabalho do fotógrafo Gervásio Baptista, conhecido como "fotógrafo dos presidentes", que morreu em abril do ano passado, aos 95 anos.

Baptista registrou os trabalhos do Supremo por 17 anos (1999 a 2015). Ele também trabalhou como fotojornalista da Agência Brasil por cerca de três décadas, até sua aposentadoria, em 2015.

O presidente do STF, Dias Toffoli, destacou o valor histórico do trabalho do fotógrafo. "Apreciar a obra fotográfica de Gervásio, construída em oito décadas de fotojornalismo, é navegar pela história do Brasil e do mundo a partir de fragmentos eternizados pelo olhar sensível e perspicaz do homenageado", disse o ministro no plenário da Corte.

O catálogo traz registros icônicos produzidos pelo fotógrafo no Supremo, realçando sua capacidade de captar a expressividade dos ministros durante as sessões plenárias.