Mourão: parece que acordo Mercosul-UE "começa a fazer água"

IS Ingrid Soares

(foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

O vice-presidente Hamilton Mourão comentou na tarde desta quinta-feira (27/08) sobre o esforço realizado no ano passado, o acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia parece que "começa a fazer água".

“Esses problemas se apresentam neste momento em que o grande esforço que foi feito, no ano passado, na articulação do acordo entre Mercosul e União Europeia parece que começa a fazer água. Realmente, temos de ter uma equipe em condições de negociar permanentemente não só com nossos parceiros do Mercosul, mas também com a União Europeia”,declarou o Mourão durante mesa redonda organizada pela Federação das Câmaras de Comércio Exterior, em conjunto com a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Rio de Janeiro.

O vice-presidente falou ainda sobre a relação do Brasil com a Alemanha. "Em relação à Alemanha... temos tido um relacionamento muito bom e estamos mantendo isso aí",concluiu.