A pergunta que está em todo lugar

CB Correio Braziliense

(foto: EVARISTO SA)

As hostilidades do presidente Jair Bolsonaro contra jornalistas que lhe perguntam por que Fabrício Queiroz depositou R$ 89 mil na conta da primeira-dama, Michelle, foi tema de manifestação, ontem, em frente ao Palácio do Planalto. Um grupo colocou, na Praça dos Três Poderes, uma placa com a pergunta que irrita o presidente, seguindo a onda nas redes sociais que faz a mesma indagação. A ideia parece fazer com que a pergunta viralize: na viagem que fez a Foz do Iguaçu, onde visitou obras do aeroporto local e participou do lançamento da Pedra Fundamental para a duplicação da BR-469, Bolsonaro foi recebido com uma faixa de cerca de 3 metros que expunha a incômoda pergunta.