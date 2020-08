A atuação da primeira-dama

JV Jorge Vasconcellos

(foto: Andr? Gomes de Melo)

De advogada discreta a um dos pivôs do mais novo escândalo de corrupção no governo do Rio de Janeiro. Assim é a trajetória da primeira-dama do estado, Helena Witzel, conforme apontam investigações da Lava-Jato. Segundo procuradores da força-tarefa, o escritório de advocacia dela era usado para lavar dinheiro do esquema de corrupção liderado pelo governador Wilson Witzel (PSC), afastado do cargo, ontem, por ordem do ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Helena Witzel foi um dos alvos da operação de busca e apreensão realizada dentro do inquérito que investiga irregularidades em contratos firmados pelo governo estadual para ações de combate à pandemia.

Segundo as investigações, a atuação de Helena como advogada é recente. Após a posse do marido como governador, em janeiro de 2019, os casos corriqueiros, no escritório de advocacia, deram lugar a contratos vultosos, de novos clientes, entre os quais empresas fornecedoras do governo estadual. De acordo com procuradores, o local passou a “operacionalizar a prática de corrupção e posterior lavagem de capitais”.

A Procuradoria-Geral da República (PGR) sustenta que as propinas pagas no esquema eram disfarçadas em contratos assinados pelas empresas com o escritório de advocacia. Dessa forma, segundo as investigações, o governador foi o verdadeiro destinatário de R$ 554 mil, relativos a quatro contratos e pagos entre 13 de agosto de 2019 e maio de 2020 — cerca de R$ 15 mil mensais de cada uma das empresas. A força-tarefa identificou, pelo menos, um repasse do escritório para Wilson Witzel, no valor de R$ 74 mil.

E-mail

As investigações apontam que, entre os pagamentos mensais recebidos pelo escritório de Helena, estão R$ 15 mil da DPAD Serviços Diagnósticos LTDA., pagos desde agosto do ano passado. O total repassado foi de R$ 105 mil. A empresa tem contrato com o governo fluminense.

Um e-mail escrito por Witzel, apreendido pela PGR, orienta os interessados a redigir o contrato com o escritório de Helena. Chamou também a atenção dos procuradores a atuação da primeira-dama em um processo de execução fiscal da família do médico Gothardo Lopes Netto, ex-prefeito de Volta Redonda e ex-deputado estadual. A família é dona do Hospital Infantil e Maternidade Jardim Amália Ltda (Hinja), maior unidade de saúde privada do município.

O processo, que tramita na Justiça Federal de Volta Redonda, já tinha como advogado Lucas Tristão, ligado ao esquema de corrupção — segundo as investigações —, porém, ao longo da tramitação do caso, Helena entrou com uma petição para informar que passaria a defender o hospital. Conforme as apurações, a partir daí, o escritório passou a receber os R$ 15 mil mensais apenas por esse serviço.

“O contrato de serviços advocatícios, apontado, sem idôneo fundamento, como suspeito no mencionado requerimento, nada tem de irregular, visto que a dra. Helena Witzel efetivamente prestou os serviços para os quais foi contratada, como contrapartida dos honorários por ela recebidos”

Trecho da nota de defesa de Helena Witzel

Dinheiro à vontade

Veja os montantes recebidos pelo escritório de advocacia de

Helena Witzel, segundo a PGR

ValorProcedência

R$ 280 milHinja

R$ 112.620,00DPAD Serviços Diagnósticos LTDA.

R$ 59.385,00Cooperativa Central de Trabalho (Cootrab)

R$ 102.231,50Quali Clínicas Gestão e Serviços de Saúde LTDA.

Total: R$ 554.236,50

Obs.: o recebimento dos valores foi apontado em relatório do

Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf)

André Gomes de Melo

A defesa da primeira-dama Helena Witzel diz ter “convicção de que a ação penal não prosperará”: “Não se pode criminalizar a advocacia”

As acusações

Confira os principais pontos da denúncia da PGR contra Wilson Witzel

» Delator Edmar Santos, ex-secretário de Saúde do Rio, disse que havia uma organização criminosa no Rio encabeçada por Witzel, e com três grupos, sendo dois deles liderados pelo empresário Mário Peixoto e outro pelo Pastor Everaldo (e mais duas pessoas).

De 24/3/2020 a 19/5/2020

» Witzel, com o auxílio da primeira-dama, Helena Witzel, solicitou e recebeu vantagem indevida no valor de R$ 280 mil ofertada pelo empresário Gothardo Lopes Netto, ex-prefeito de Volta Redonda;

» A denúncia fala que o valor corresponde a 5,2% do total recebido no ano pela empresa de Gothardo pelo governo (R$ 5,3 milhões), sendo a proporção compatível ao que o delator narrou como sendo o percentual de propina destinado

ao governador;

» O objetivo era ter facilidades e proteção em relação a suas empresas;

» Witzel fez dois atos de ofício que beneficiou empresa de Gothardo e a escolha de uma OS, cujo sócio oculto é Gothardo, para gerir um hospital;

» Dinheiro foi lavado por Witzel e Gothardo com o auxílio de Helena por meio da confecção de contrato simulado entre o Hospital Jardim Amália (Hinja) e o escritório de advocacia de Helena, com emissão de notas fiscais ideologicamente falsas.

De 13/8/2019 a 17/4/2020

» Witzel, com o auxílio de Helena e Lucas Tristão (ex-secretário de Desenvolvimento Econômico), solicitou e recebeu vantagem indevida no valor de R$ 274,2 mil, paga pelo empresário Mário Peixoto (com o auxílio de mais quatro pessoas);

» O objetivo era obter facilidades e proteção em relação aos contratos de suas empresas com o estado. Em razão das vantagens indevidas, Witzel praticou, em favor de Peixoto, ao menos um ato de ofício revogando a desqualificação da organização social Instituto Unir Saúde, que tem como sócio oculto Mário Peixoto. OS passou a estar novamente habilitada a celebrar contratos com o estado.

» Soma: R$ 554,2 mil