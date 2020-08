Governador interino do Rio comemora aproximação com Flávio Bolsonaro

CB Correio Braziliense

(foto: Governo do Rio de Janeiro/Divulgação)

O governador interino do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PSC), comemorou o recebimento de um telefonema do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ) nesta segunda-feira (31/8). Segundo Cláudio Castro, o filho do presidente Jair Bolsonaro manifestou apoio para renovação do Regime de Recuperação Fiscal. “Diálogo! Todos pelo Rio!”, escreveu o governador em exercício no Twitter.





Recebi agora há pouco uma ligação do senador @FlavioBolsonaro, que se colocou à disposição para ajudar o Estado do Rio de Janeiro na renovação do Regime de Recuperação Fiscal. Diálogo! Todos pelo Rio! — Cláudio Castro (@claudiocastroRJ) August 31, 2020

Castro assumiu interinamente o cargo de governador na sexta-feira (28/8), depois que o ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), ordenou o afastamento do governador Wilson Witzel (PSC) com base nas investigações da Operação Tris in Idem, que apura desvios na Saúde durante a pandemia.

Embora Castro também tenha sido alvo da operação, com mandados de busca e apreensão, foi permitido que ele assumisse a chefia do Executivo estadual durante o afastamento de Witzel.

A aproximação de Castro com o clã Bolsonaro começou antes mesmo do afastamento de Witzel. Um dia antes, o vice-governador do Rio de Janeiro estava em Brasília para se encontrar com aliados do governo Bolsonaro.