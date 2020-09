PrudÃªncia e otimismo

L » Luiz Calcagno

O líder do governo no Congresso, senador Eduardo Gomes (MDB-TO), destacou a previsão da PLOA de recuperação em “V” da economia, com uma subida abrupta após as perdas provocadas pela pandemia. Para o parlamentar, é preciso olhar para 2021 com prudência, “mas com otimismo”. “A economia está retornando. Uma segunda onda de contaminações deve ser bem menor do que a primeira, e muita coisa vai sair do lockdown. É a primeira análise de um orçamento possível. É um ano de pandemia com a economia estagnada. Não vai ser o que a gente quer”, ponderou.

O deputado Paulo Ganime (RJ), líder do Novo na Câmara, apontou críticas e acertos no projeto. Ele disse ser preocupante o não cumprimento da regra de ouro, que impede o governo de contrair dívidas para cobrir despesas correntes. “Tem sido constante. Subiu de R$ 343,6 bilhões de 2020 para R$ 453,7 bilhões em 2021. E 73,4% do Fundeb está dentro desse valor. Outro ponto relevante é o aumento do deficit primário de R$ 124,1 bi para R$ 233,6 bi”, avaliou. Ganime elogiou o aumento do salário mínimo de acordo com a inflação. “Não temos tido aumento da produtividade. Então, o risco é o aumento artificial, que gera desemprego”, completou.

O parlamentar também viu como positivo o fato de o Renda Brasil não estar previsto. “Outra coisa é a questão do teto de gastos. Eles respeitaram. Isso é positivo. E mostra a importância, ou estaríamos estourando em 2021. Foi importante ser reforçado pelo governo.”