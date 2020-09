DEU no www.correiobraziliense.com.br

CB Correio Braziliense

Toffoli analisa pedido de Witzel

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Dias Toffoli, avalia um pedido de suspensão de liminar apresentado na Corte pela defesa do governador afastado do Rio, Wilson Witzel (PSC). O político pede a suspensão da decisão do Superior Tribunal de Justiça (STJ) que o removeu do cargo. Toffoli abriu prazo de 24 horas para que a Procuradoria Geral da República (PGR) e o STJ se manifestem sobre o caso. O caso será levado ao Órgão Especial do STJ amanhã.

Vital do Rêgo vira réu na Lava-Jato

O juiz Luiz Antônio Bonat, da 13ª Vara Federal de Curitiba, aceitou, ontem, a denúncia apresentada pela força-tarefa da Operação Lava-Jato contra o ex-senador e atual ministro do Tribunal de Contas da União (TCU), Vital do Rêgo, que virou réu por suspeita de corrupção e lavagem de dinheiro. O ex-senador é acusado de receber R$ 3 milhões em propinas em troca da obstrução dos trabalhos da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito da Petrobras.

AGU contra Deltan

A Advocacia-Geral da União (AGU) entrou com novo recurso para revogar a decisão liminar do ministro Celso de Mello, do STF, que suspendeu o processo disciplinar do Conselho Nacional do Ministério Público que pode tirar o procurador Deltan Dallagnol da Lava-Jato em Curitiba. No agravo, a AGU argumenta que, caso não seja pautado nos próximos dias, o processo corre o risco de ser arquivado sem julgamento, já que a ação prescreve em 10 de setembro.