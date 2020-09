STJ prorroga prisão de Pastor Everaldo por mais cinco dias

O ministro Benedito Gonçalves, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), prorrogou por mais cinco dias a prisão do Pastor Everaldo, presidente do PSC. Ele é apontado pela Procuradoria-Geral da República como um dos líderes dos três grupos instalados no governo fluminense para desvio de recursos e contratações irregulares. Influente na política local, o pastor foi preso na última Sexta-feira (28) no âmbito da mesma operação que afastou Wilson Witzel do Palácio Guanabara