Bolsonaro sobre covid-19: "Quem está bem de saúde não tem que se preocupar"

IS Ingrid Soares

(foto: Marcello Casal JrAgência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na tarde desta quarta-feira (02/09) que aqueles que estão bem de saúde, não precisam se preocupar com o coronavírus. A declaração ocorreu durante solenidade de entrega do Discóbolo de Ouro, no Palácio do Planalto.

"Quando se fala nessa tal de pandemia, que desde o começo eu apanhei muito, né? O que eu falo é quem tem um bom preparo, quem tá bem de saúde não tem que se preocupar, pô. É igual uma chuva, pô. Se o cara está com problema, qualquer chuvinha vira ali uma pneumonia e pode ter problema. Quando o cara está bem preparado, é o meu caso, apesar dos 65 anos”, apontou.