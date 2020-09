Bolsonaro diz que prática esportiva ajuda a evitar violência doméstica

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro afirmou na tarde desta quarta-feira (02/09) que a prática esportiva ajuda a evitar violência doméstica. Sem apresentar evidências sobre o caso, segundo o chefe do Executivo, quando o homem “gasta energia lá fora”, chega em casa mais calmo. A declaração ocorreu durante solenidade de entrega do Discóbolo de Ouro, honraria concedida ao presidente pelos Conselhos Regionais de Educação Física, no Palácio do Planalto.

“Estimulando a prática esportiva, você está ajudando inclusive a gastar menos com saúde, está ajudando a ter menos briga em casa, porque se o cara gastou as energias lá fora chega em casa mais tranquilo, tá certo?, e tem menos problema, e passa a ser um exemplo para a família”.

Ainda durante o discurso, o mandatário falou sobre a pandemia. Segundo ele, aqueles que estão bem de saúde, não precisam se preocupar com o coronavírus.

"Quando se fala nessa tal de pandemia, que desde o começo eu apanhei muito, né? O que eu falo é quem tem um bom preparo, quem tá bem de saúde não tem que se preocupar, pô. É igual uma chuva, pô. Se o cara está com problema, qualquer chuvinha vira ali uma pneumonia e pode ter problema. Quando o cara está bem preparado, é o meu caso, apesar dos 65 anos”, apontou.

Bolsonaro concluiu afirmando que na época do Exército, seu apelido era “cavalão”, por conta do excelente desempenho físico.