PF pede mais 30 dias para concluir se Bolsonaro tentou interferir na corporação

RS Renato Souza

A Polícia Federal solicitou ao Supremo Tribunal Federal (STF) mais tempo para concluir o inquérito que apura se o presidente Jair Bolsonaro tentou interferir na corporação. Em ofício enviado nesta quarta-feira (02), à Corte, os investigadores pedem mais 30 dias para concluir o parecer.

O inquérito aberto pelo Supremo se baseia nas declarações do ex-ministro Sergio Moro, que ao deixar o governo, acusou Bolsonaro de tentar influenciar a troca do superintendente da PF no Rio de Janeiro, para beneficiar amigos e familiares. O presidente da República nega as acusações e diz que não houve interferência.

No entanto, em uma reunião ministerial realizada no dia 22 de abril, no Palácio do Planalto, e gravada em vídeo, o presidente Bolsonaro usou claramente a palavra "interferir" ao fazer referência a Polícia Federal, a Agência Brasileira de Inteligência (ABIN) e outras entidades do setor de investigação. Além disso, o chefe do Executivo que não vai “esperar alguém fod…” a família dele para “trocar o pessoal da segurança” no Rio de Janeiro.

Sobre essas palavras, o chefe do Executivo afirmou que falava sobre o serviço de inteligência em geral.