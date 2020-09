Bolsonaro: Brasil é um dos raros países onde todos podem ter sua oportunidade

AE Agência Estado

(foto: Carolina Antunes/PR)

O presidente Jair Bolsonaro cumpre agenda de dois dias no interior de São Paulo. Na manhã desta quinta-feira (3/9), em Pariquera-Açu, no Vale do Ribeira, o chefe do Executivo participou da apresentação do projeto de uma ponte que custará R$ 15 milhões.



Em um discurso de dois minutos, Bolsonaro não falou sobre a obra, mas lembrou que morou na região durante 16 anos. “É uma satisfação voltar a esse pedacinho do Brasil, região onde eu fui criado e daqui parti para o mundo com 16 anos de idade, mostra que aqui a terra é fértil, a terra é boa”.



O presidente afirmou ainda que o Brasil é um país onde a população inteira tem oportunidades. “O Brasil é um dos raros países onde todos podem ter sua oportunidade. Meus pais criaram sete filhos, não passamos necessidades. Tínhamos uma vida tranquila, a sua profissão do meu pai era dentista prático. Mas sete filhos, hoje em dia seis vivos, minha mãe viva também é uma prova de que todos nós podemos atingir os nossos objetivos”, destacou.



Bolsonaro completou dizendo que os objetivos são alcançados através do estudo e voltou a criticar as escolas do país. “O objetivo é atingido basicamente para quem crê, tendo fé em Deus e depois se dedicando ao conhecimento em nossas escolas. Escolas que, em grande parte, fizeram não mais que desaprender parte da nossa juventude e temos o compromisso enorme. Temos o ministro da Educação, Milton que está com essa incumbencia”.



Por fim, o mandatário agradeceu a recepção na cidade e se declarou: “Amigos do Vale do Ribeira sou apaixonado por vocês”. Antes, Bolsonaro passou pela cidade de Tapiraí, onde em meio a aglomeração e sem máscara, cumprimentou apoiadores que o aguardavam no local. As imagens foram postadas nas redes sociais do presidente.



No começo da tarde, Bolsonaro participou de um evento de apresentação do projeto da ponte de acesso ao Bairro Boa Esperança e ao Quilombo São Pedro, na cidade de Eldorado. A expectativa é de que durante a estadia em São Paulo, Bolsonaro visite a mãe, Olinda Bolsonaro, 93 anos e familiares.



A tradicional live de Bolsonaro será transmitida do interior do estado, às 19h. Na sexta-feira (4/9), o presidente cumprirá agendas no município de Registro e, após os compromissos, retornará a Brasília. Na viagem, acompanham o presidente o ministro da Justiça, André Mendonça, o ministro do Meio Ambiente Ricardo Salles e o deputado federal Marco Feliciano (Podemos-SP).