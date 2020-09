Bolsonaro adia retorno a Brasília e dorme em quartel em São Paulo

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro resolveu estender a estadia em São Paulo e pernoitará em um quartel da Polícia do Exército da capital. O retorno do chefe do Executivo para Brasília estava previsto para a tarde desta sexta-feira (04/09). No entanto, a assessoria palaciana informou mudança na agenda. A expectativa é de que o chefe do Executivo visite neste sábado (5/9), às 10h30, a nova pista de pouso do Aeroporto de Congonhas, em São Paulo.

Mais cedo, constava na agenda de Bolsonaro um ida ao centro educacional do Sesi/Senai. No entanto, por conta do mau tempo, a equipe não conseguiu decolar de Eldorado. Mais tarde, o mandatário visitou o posto da Polícia Rodoviária Federal na cidade de Registro.

Bolsonaro desembarcou na quinta-feira (03/09) em Pariquera-Açu, no Vale do Ribeira, região onde morou por 16 anos, onde participou da apresentação do projeto de uma ponte que custará R$ 15 milhões.

Antes, Bolsonaro passou pela cidade de Tapiraí, onde em meio a aglomeração e sem máscara, cumprimentou apoiadores que o aguardavam no local. As imagens foram postadas nas redes sociais do presidente.

No começo da tarde, Bolsonaro participou de um evento de apresentação do projeto da ponte de acesso ao Bairro Boa Esperança e ao Quilombo São Pedro, na cidade de Eldorado.

Ontem à noite, Bolsonaro visitou a mãe, Olinda Bolsonaro, 93 anos e familiares, onde passou a noite. Também se reuniu com amigos da região em um bar.

Hoje, ainda em tom de nostalgia, o presidente reencontrou o homem que o ensinou a dirigir trator e jipe aos 12 anos de idade. O chefe do Executivo postou imagens nas redes sociais abraçando o senhor Alcides, de 87 anos. Os dois estavam sem máscara em meio a aglomeração.