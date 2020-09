Mário Frias se irrita com paródia de Marcelo Adnet: "Bobão"

CB Correio Braziliense

(foto: Reprodução)

O secretário especial de Cultura, Mário Frias, se irritou com uma paródia feita por Marcelo Adnet e atacou o humorista em sua página no Instagram. "Garoto frouxo e sem futuro. Bobão", escreveu Frias entre outros ataques.

O vídeo publicado por Adnet na noite de sexta-feira (4/9) faz alusão à campanha sobre Heróis Brasileiros, lançada na quinta-feira pelo governo. Na gravação original, Frias aparece caminhando pelo Museu do Senado. Ao fundo, uma trilha apoteótica e um discurso nacionalista.

Já na paródia de Adnet, Frias aparece perdido sem conhecer nenhum símbolo da identidade do povo brasileiro. "Descobriremos juntos, como herois que somos, o que significa cada um desses símbolos da nossa cultura", diz o personagem. A esquete foi feita dentro do quadro "Sinta-se em casa com Marcelo Adnet", em que o humorista imita diversos personagens, inclusive o presidente Jair Bolsonaro, o advogado Frederick Wassef e Fabrício Queiroz.

Frias postou um print do esquete de Adnet no Instagram. "[Age] como se fosse um ser do bem, quando na verdade não passa de uma criatura imunda, cujo o adjetivo que devidamente o qualifica não é outro senão o de crápula", escreveu.

O secretário atacou a vida pessoal do humorista da TV Globo, comentando sobre sua infidelidade no casamento com a ex-mulher Dani Calabresa: "Um Judas que não respeitou nem a própria esposa, traindo a pobre coitada em público por pura vaidade e falta de caráter".

Horas depois, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República (Secom) também se pronunciou. O órgão acusou Adnet de "afetar bons sentimentos, falar em defesa do povo e coisas do tipo, mas na prática desprezar as pessoas reais, de carne e osso, que são exemplos para todos".

"Aos brasileiros de bem, imensa e esmagadora maioria, nosso muito obrigado e um pedido: compartilhem esses materiais com o máximo de pessoas possível. Nossa nação é feita de pessoas incríveis e seus exemplos eternos devem servir de inspiração a todos. Deus abençoe o Brasil", finalizou a pasta.