Correio Talks promove debate

O tema do seminário virtual Correio Talks da próxima quarta-feira é a reforma administrativa. Proposta de Emenda Constitucional (PEC) enviada ao Congresso Nacional e que prevê mudanças no serviço público será analisada por especialistas e autoridades convidados, em transmissão on-line, ao vivo, a partir das 15h. As inscrições são gratuitas.

O deputado federal Professor Israel Batista (PV-DF) abre o debatedo Correio. Participam, ainda, Rudinei Marques, presidente do Fórum Nacional Permanente de Carreiras Típicas de Estado (Fonacate) e do Unacon Sindical (ESP/ANP/PF), e o deputado federal Tiago Mitraud (Novo-MG); além do secretário-geral da Confederação dos Trabalhadores do Serviço Público Federal (Condsef/Fenadsef), Sérgio Ronaldo.

» Serviço

Correio Talks Reforma Administrativa

Data: Quarta-feira (9)

Hora: 15h

Formato: on-line com transmissão ao vivo

Inscrições gratuitas pelo site: correiobraziliense.com.br/correiotalks/reformaadministrativa.html