Vídeo: ex-prefeito admite ter roubado, mas não tanto quanto adversário

RS Renato Souza

(foto: Reprodução/Redes sociais)

O ex-prefeito da cidade de Cocal, no Piauí, José Maria Monção, admitiu ter roubado do município durante a convenção do MDB realizada na cidade. Monção fez as declarações ao criticar a atual ocupante do cargo Rubens Vieira (PSDB).

Ele pediu votos para o candidato Cristiano Brito, que concorre ao executivo local. Ele alegou que "roubou", e por isso foi preso, mas disse ter subtraído menos que o atual. “Passa administração, todos padecem. Fui prefeito três vezes, sei do sofrimento. Mas também não roubei o tanto que esse aí roubou, não. Esse é descarado, ta afundando o Cocal”.







Ainda durante o discurso, José Maria, em tom humorístico, disse que se não tivesse cometido o crime, não teria sido preso. "Eu posso até ter tirado alguma coisa, dados para os pobres. Na verdade, ninguém pode ser tão sincero. Se eu não tivesse tido tanto direito, eu não tinha ido preso né? Se eu fui preso tem um motivo".

As declarações foram aplaudidas por correligionários e gerou risadas na platéia."Tem político que rouba, mas rouba pra dar pro povo. Esse daí não, roubou pra ele", concluiu.

Moção foi preso em 2009, acusado de desviar R$ 2,6 milhões do Fundo de Educação Básica, e em 2015, acusado de falsificar documentos da Câmara de vereadores para poder concorrer ao cargo de deputado.