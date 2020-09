Eduardo Bolsonaro se reúne com Jonathan Hall para tratar de movimento conservador

AE Agência Estado

(foto: Twitter/Eduardo Bolsonaro)

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) se reuniu nesta segunda-feira com o pastor norte-americano Jonathan Hall e com o ex-assessor especial de Abraham Weintraub, Sérgio Sant'Anna. Em uma publicação em sua conta do Twitter, o deputado disse que o assunto da reunião foram think tanks, o evento Conservative Political Action Conference (CPAC) e "outros planos para fortalecer o movimento conservador no Brasil". Eduardo Bolsonaro acrescentou que a conexão entre Brasil e Estados Unidos "segue a todo vapor".