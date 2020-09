Denunciado por corrupção, Eduardo Paes é alvo de buscas no Rio de Janeiro

RS Renato Souza

(foto: Alessandro Buzas/Futura Press/Folhapress)

O ex-prefeito do Rio de Janeiro Eduardo Paes (DEM) foi alvo de um mandado de buscas, nesta terça-feira (8/9). Ele foi denunciado por corrupção, falsidade ideológica e lavagem de dinheiro.



O juiz Flavio Itabaiana de Oliveira Nicolau, da 204ª Zona Eleitoral, que determinou as buscas, aceitou a denúncia.

Ele é candidato a prefeito no Rio, mas a aceitação da denúncia não impede que ele continue disputando as eleições. Agentes do Ministério Público foram até a casa de Paes, em São Conrado, na zona Sul da cidade.

As equipes saíram carregando pastas com documentos que foram apreendidos no imóvel.