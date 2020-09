11 fatos para entender os supostos desvios no Sistema S

PS Philipe Santos

Ao menos 11 fatos, segundo o Ministério Público Federal (MPF), revelariam como teria sido montado um esquema de influência e desvio de recursos federais através da prestação de serviços advocatícios via unidades do Sistema S no Rio de Janeiro. As movimentações de relações entre advogados e contratos celebrados entre os anos de 2012 e 2018 foram levados em conta para a mais nova fase da Operação Lava Jato.

Nesta quarta-feira (9/9), agentes federais cumprem 50 mandados de busca e apreensão para investigar contratos advocatícios da Fecomércio/RJ pagos com verbas públicas do Sesc/RJ e Senac/RJ. Entre os alvos da chamada "Operação E$quema S", estão o ex-advogado da família Bolsonaro e o defensor do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Os fatos históricos, segundo o MPF, foram remontados a partir da colaboração de Diniz, bem como as descobertas das investigações do órgão.

Duas operações anteriores serviram de partida para a descoberta do possível esquema no Sistema S: as operações Jabuti, de 2018, na qual Orlando Diniz foi preso, e Zelotes. Suspeitas levantadas após estas investigações levaram a quebras de sigilos telefônico, telemático, fiscal e bancário.



Ainda nesta quarta-feira (9/9), a Justiça acatou denúncia contra Frederick Wassef, ex-advogado da família Bolsonaro, Cristiano Zanin Martins, advogado de Lula, e Ana Tereza Basílio, representante do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, atualmente afastado.