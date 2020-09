Apoiador viaja 1,2 mil km com égua para dar de presente para Bolsonaro

IS Ingrid Soares

(foto: José Cruz/Agência Brasil)

O presidente Jair Bolsonaro foi presenteado de forma inusitada, na manhã desta quarta-feira (9/9), na saída do Palácio da Alvorada. Um apoiador ofereceu ao chefe do Executivo uma égua mangalarga. Segundo o homem, que se identificou como Henrique, ele percorreu 1.200 km, saindo de Peruíbe (SP), e está em Brasília desde sábado (5/9) tentando entregar o animal ao presidente.

Bolsonaro então questionou onde a fêmea estava. “Cadê a égua?”. “Está no caminhão, e o major Cid [ajudante de ordens] está tratando disso aí, falou que precisava do seu aval para ver se vai para o RCG ou alguma coisa assim”, respondeu o bolsonarista.

O mandatário agradeceu e prosseguiu falando com outros apoiadores. Ao final, momentos antes de Bolsonaro entrar no carro rumo ao Planalto, o homem emendou com uma sugestão. “Se cruzar a égua que eu te dei com o cavalo do Mourão, vai nascer um potro cinco estrelas batendo continência, presidente”, afirmou.

É a segunda vez que Bolsonaro recebe uma égua como agrado. Em julho do ano passado, o presidente recebeu uma égua kalabassa do Campo da Serra, ainda filhote. Ela foi entregue pelo prefeito o município de Dom Pedrito (RS), Mário Augusto de Freire Gonçalves. Na época, o prefeito afirmou que se tratava de uma homenagem. “O presidente tem domado muito as mazelas do brasileiro nas rédeas do país”, apontou ele.