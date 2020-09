Lava-Jato aponta repasse de R$ 2,7 milhões a ex-advogado de Bolsonaro

ST Sarah Teófilo

(foto: Sergio Lima/AFP)

Em pedido de busca e apreensão na casa e no escritório do advogado Frederick Wassef, o Ministério Público Federal (MPF) apontou suspeita de lavagem de dinheiro praticado pelo ex-advogado do presidente Jair Bolsonaro e do senador Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ). Segundo denúncia, que é uma nova fase da Operação Lava-Jato, ele teria recebido recursos oriundos do Serviço Social do Comércio (Sesc-RJ), do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-RJ) e da Federação do Comércio (Fecomércio-RJ) de forma dissimulada, por meio de contrato com um outro escritório de advocacia.

Conforme denúncia, teria sido repassado ao escritório de Wassef R$ 2,7 milhões de um outro escritório contratado pela Fecomércio. Quando os valores eram depositados na conta deste outro escritório, a maior parte era destinada Wassef & Sonnenburg Sociedade de Advogados e para uma outra advogada. O MPF aponta que os valores repassados pela Fecomércio eram destinados, na verdade, a Wassef e outra defensora.

A investigação da Lava-Jato apontou também que entre dezembro de 2016 e maio de 2017, o delator Orlando Diniz e outras duas pessoas desviaram ao menos R$ 4,7 milhões do Sesc e Senac do Rio, “mediante pagamentos de honorários advocatícios, por serviços que efetivamente não foram prestados". Os valores, conforme apurado, eram repassados de forma sequencial a Wassef e a outra advogada, “ocultando a sua origem e distanciando o dinheiro de sua origem ilícita”.



Além disso, MPF relata que entre janeiro de 2015 e abril de 2017, o escritório de Wassef teria recebido R$ 4 milhões de três empresas de informática ligadas a ex-companheira de Wassef. “Como se vê, o uso de pessoa interposta para recebimento de valores – assim como o fez em relação ao Sesc/Senac/Fecomércio –, por Frederick Wassef mostra-se como prática reiterada e forma de atuação para prática de lavagem de dinheiro”, pontua o MPF.

O advogado defendeu o senador Flávio Bolsonaro no caso das 'rachadinhas' (esquema de desvio de salário de servidores) na Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) até junho deste ano. Wassef saiu do caso depois que a polícia prendeu o ex-assessor de Flávio, Fabrício Queiroz, no escritório advocatício do defensor em Atibaia (SP). Ele também defendeu o presidente no caso da facada desferida por Adélio Bispo contra o então candidato à presidência da República Jair Bolsonaro.

Esquema

A Operação E$quema S foi deflagrada pelo MPF, Polícia Federal e Receita Federal, que cumpriram 50 mandados de busca e apreensão. O MPF denunciou 26 pessoas. Denúncia aponta que possível desvio, entre 2012 e 2018, de cerca de R$ 355 milhões do Serviço Social do Comércio (Sesc) do Ri, do Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial (Senac-RJ) e da Federação do Comércio (Fecomércio-RJ).

Dentre os denunciados estão o advogado do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, Cristiano Zanin, o ex-governador Sérgio Cabral e a ex-primeira-dama Adriana Ancelmo.

A reportagem tenta contato com o advogado. O espaço está aberto para manifestação.