Luiz Fux toma posse como presidente do STF

RS Renato Souza

(foto: Marcelo Ferreira)

O ministro Luiz Fux tomou posse, na tarde desta quinta-feira (10), como presidente do Supremo Tribunal Federal (STF). Ele ficará no comando da Corte pelos próximos dois anos, e sucede o ministro Dias Toffoli. A ministra Rosa Weber ocupa a vice-presidência. Participaram da cerimônia o presidente Jair Bolsonaro, presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre e da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz.

O presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ), Humberto Martins e demais ministros do Supremo também participaram do evento. A cerimônia, que ocorreu no plenário da Corte, foi restrita para algumas autoridades convidadas e parentes do ministro.

Placas de acrílico foram instaladas no plenário e na área externa da Corte, para dificultar a disseminação do novo coronavírus. O Hino Nacional foi entoado pelo cantor Fagner.

Indicado ao Supremo em 2011, pela ex-presidente Dilma Rousseff, com a aposentadoria do ministro Eros Grau, Fux passou pelas diversas carreiras do direito, sendo juiz de Direito e Eleitoral, além de desembargador e ministro no Superior Tribunal de Justiça (STJ).

O ministro também é professor, e tem amplo conhecimento na área jurídica, tendo sido aprovado em primeiro lugar no concurso de juiz nas comarcas de Niterói, Caxias, Petrópolis e Rio de Janeiro. Entre os primeiros compromissos como presidente da Corte, ele deve se encontrar com o presidente Jair Bolsonaro, para abrir espaço para uma relação harmoniosa entre Executivo e Judiciário, mas deve evitar aproximação política.