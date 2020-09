Cristiane Brasil, filha de Roberto Jefferson, é alvo de mandando de prisão

RS Renato Souza

(foto: Mariana Oliveira/Câmara dos Deputados)

Equipes da Polícia Civil do Rio de Janeiro tentam localizar, nesta sexta-feira (11/9), a ex-deputada Cristiane Brasil, filha do presidente nacional do PTB, Roberto Jefferson. Ela é acusada de envolvimento em desvios de recursos destinados para atendimento da população carente no Rio de Janeiro.

A polícia cumpre os mandados no âmbito da Operação Catarata. Cristiane Brasil (PTB) é pré-candidata à Prefeitura do Rio, e ainda não foi presa por que estaria fora do estado. No entanto, ela deve se entregar nas próximas horas.

O secretário estadual de Educação do Rio, Pedro Fernandes, foi preso na manhã desta sexta-feira (11/9) durante a ação. Mas ele mostrou um exame com resultado positivo para a covid-19 e, por conta disso, não foi levado pelos agentes. Ele cumpre prisão domiciliar até posterior avaliação da Justiça.

As investigações apontaram fraudes em licitações da Fundação Leão XIII, voltada para moradores de rua. Os desvios teriam chegado ao montante de R$ 30 milhões. Cristiane teria se envolvido nas irregularidades quando era Secretária de Envelhecimento Saudável da prefeitura. Ela continua filiada ao PTB.