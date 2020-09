Filho 04 de Bolsonaro, Jair Renan cogita entrar na política

IS Ingrid Soares

Filho número 04 do presidente Jair Bolsonaro, Jair Renan disse, nesta sexta-feira (11/9), que não descarta a possibilidade de entrar na política. A confirmação ocorreu pelo Instagram, quando, na seção Stories, o estudante respondeu perguntas enviadas por seus seguidores.



Diante da pergunta "Vc será político", Jair Renan, que havia anunciado que só daria respostas "sim", "não" ou "talvez", escreveu "talvez". Quando foi questionado se seguiria carreira militar, a exemplo do pai, capitão reformado do Exército, 04 respondeu que não.

Resposta que Jair Renan deu no Instagram ao ser perguntado se vai se tornar político (foto: Instagram/Reprodução)

Outros internautas ainda o questionaram se cursa faculdade, se está solteiro e se pretende se casar um dia. Ele, que cursa direito, respondeu afirmativamente às três perguntas. Em uma pergunta que remetia à fala de Bolsonaro sobre o filho ter “pegado metade do condomínio” onde a família tem casas no Rio de Janeiro, Renan foi questionado se "sobrou alguma menina no condomínio". Ele respondeu: "Que eu lembre não, hahaha".



Flertes com a política

As especulações de que Jair Renan pode entrar na política como fizeram os três filhos mais velhos de Bolsonaro — o senador Flávio, o deputado federal Eduardo e o vereador Carlos — circulam desde o fim de 2019, quando ele assumiu vaga na comissão provisória de trabalho do Aliança Pelo Brasil, novo partido criado pelo presidente.

No fim de agosto, Jair Renan publicou nas redes sociais uma foto com o secretário de cultura, Mário Frias, após uma reunião para tratar sobre jogos online, aos quais é adepto. Na ocasião, escreveu: "Hoje, tive uma reunião importante com o secretário de Cultura, Mário Frias". O futuro do 'e-sport' sendo pautado".