Eleições

PSL confirma atual prefeita à reeleição em Sorocaba e faz aliança com PSB e MDB O partido anunciou também a adesão do MDB, que desistiu de lançar candidatura própria. O pré-candidato emedebista à prefeitura, vereador Fernando Dini, decidiu se candidatar a um novo mandato na Câmara Municipal e deve somar com a chapa de Jaqueline na campanha