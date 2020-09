PT terá dificuldades

O PT caminha para seu pior desempenho em São Paulo desde as eleições de Luiza Erundina no fim da década de 80. A avaliação é do cientista político Marco Teixeira, da FGV-SP. “É provável que nem chegue no segundo turno”, afirmou. O candidato da legenda, Jilmar Tatto, não tem tido muita expressividade na capital. A candidatura de Tatto foi confirmada em convenção no último sábado, que contou com a presença do ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad, derrotado na eleição presidencial de 2018 pelo presidente Jair Bolsonaro.