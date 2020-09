Bolsonaro veta perdão de dívidas bilionárias de igrejas e templos

CB Correio Braziliense CB Correio Braziliense

O presidente Jair Bolsonaro vetou o perdão de dívidas bilionárias de igrejas e templos, que estava previsto no projeto de lei 1581/2020. Ele sancionou, porém com vetos, o projeto de lei que visa disciplinar o acordo com credores para pagamento com desconto de precatórios federais e acordos terminativos de processos contra a Fazenda Pública. O texto será publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta segunda-feira (14/9).



O texto é polêmico, porque perdoaria quase R$ 1 bilhão de dívidas de igrejas e templos. Já que, de acordo com o projeto, as multas impostas pela Receita Federal pelo não pagamento de contribuições que incidem sobre a remuneração dos líderes religiosos poderiam ser anuladas.

Segundo a presidência, o texto foi aprovado em quase todo o teor, porém, algumas partes tiveram que ser vetadas devido a alguns dispositivos não atenderam as normas orçamentário-financeiras e o regramento constitucional do regime de precatório. A assessoria ainda esclareceu que o presidente Jair Bolsonaro se mostra favorável à não tributação de templos de qualquer religião, porém a proposta do projeto de lei apresentava obstáculo jurídico incontornável, podendo a eventual sanção implicar em crime de responsabilidade do Presidente da República.



A proposta aprovada pelo Congresso, é de autoria do deputado federal David Soares (DEM-SP), filho do missionário R.R. Soares, chefe da Igreja Internacional da Graça de Deus.