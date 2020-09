Presidente da Funarte é exonerado e coronel do Exército assume pasta

ST Sarah Teófilo

O governo federal exonerou nesta segunda-feira (14/9) o presidente da Fundação Nacional de Artes (Funarte), Luciano da Silva Barbosa Querido, e nomeou em seu lugar o coronel do Exército Lamartine Barbosa Holanda. Querido já foi assessor do vereador do Rio de Janeiro Carlos Bolsonaro (Republicanos), filho do presidente Jair Bolsonaro, na Câmara dos Vereadores.

Ele foi nomeado ao cargo em julho, mas já estava na posição de forma interina desde maio deste ano, antes do secretário da Cultura, Mário Frias, assumir a pasta, em junho. O coronel Holanda tem atuação na área do audiovisual do Exército. Dentre diversas produções, ele já foi diretor e roteirista de vídeo institucional da Indústria de Material Bélico do Brasil.