Ministro Luís Felipe Salomão, do STJ, testa positivo para covid

CB Correio Braziliense

(crédito: Gustavo Lima/STJ - 1/2/19 )

O ministro Luís Felipe Salomão, do Superior Tribunal de Justiça (STJ), testou positivo para coronavírus nesta terça-feira (15/9). O magistrado resolveu fazer o teste após ter contato com o presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), Luiz Fux, que também contraiu o vírus.

Luís Felipe estava na posse do ministro Fux, realizada no dia 10. Além dele, outros ministros do Supremo, autoridades e jornalistas participaram da cerimônia. No entanto, a imprensa foi alocada na parte externa do prédio da Corte e não teve contato com Fux e as demais autoridades.

Servidores do Supremo também estavam atuando no dia, nas áreas de limpeza, tecnologia da informação, cerimonial, comunicação e administrativo. Fux testou positivo na segunda-feira (14/9). Luís Felipe apresenta um quadro gripal.