Bolsonaro recorre de decisão e pede depoimento por escrito a Celso de Mello

IS Ingrid Soares

O presidente Jair Bolsonaro recorreu da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Celso de Mello, para que ele compareça pessoalmente à Polícia Federal para depor sobre eventual tentativa de interferir na Polícia Federal. A AGU entrou com um recurso na noite de quarta-feira (16/9). O presidente publicou nas redes sociais na manhã desta quinta-feira (17/9) a informação.



"Recorri ao STF pedindo a reconsideração da decisão do Exmo. Sr. Ministro Relator que negou ao Presidente da República o direito de optar pela prestação de depoimento por escrito nos termos de precedentes recentes do próprio Supremo", escreveu.



O chefe do Executivo apontou, ainda, que no documento entregue pediu a reconsideração da decisão do magistrado."No recurso, protocolado pela AGU, foi requerida a reconsideração da decisão ou a concessão de efeito suspensivo para que não ocorra o depoimento enquanto o colegiado competente não julgar o recurso".



Bolsonaro finalizou dizendo que não estava pedindo privilégio, mas tratamento igualitário em casos de mesma circunstância. "Não se pede nenhum privilégio, mas, sim, tratamento rigorosamente simétrico àquele adotado para os mesmos atos em circunstâncias absolutamente idênticas em precedentes recentes do próprio STF", concluiu.



A decisão do ministro foi tomada no no último dia 11 de setembro no inquérito aberto após as declarações do ex-ministro Sérgio Moro. Após a medida, Bolsonaro se reuniu ao longo das últimas semanas com o advogado-geral da União, José Levi, para discutir possíveis cenários no caso de o governo recorrer da medida. Caso a decisão seja mantida, a data em que o presidente terá de comparecer deve ser definida pela Polícia Federal.

"Não estou preocupado com isso"

No dia 3 de junho, na porta do Palácio da Alvorada, Bolsonaro já havia comentado que poderia prestar depoimento presencialmente à Polícia Federal. Na data, no entanto, disse que não estar preocupado com a medida e que o inquérito acabaria sendo arquivado.



"Eu acho que esse inquérito que tá na mão do senhor Celso de Mello vai ser arquivado. A PF vai me ouvir, estão decidindo se vai ser presencial ou por escrito, para mim tanto faz. O cara, por escrito, eu sei que ele tem segurança enorme na resposta porque não vai titubear. Ao vivo pode titubear, mas eu não estou preocupado com isso. Posso conversar presencialmente com a Polícia Federal, sem problema nenhum", apontou.