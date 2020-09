Governador de MS, Reinaldo Azambuja é diagnosticado com covid-19

AE Agência Estado

(crédito: Chico Ribeiro/Governo do MS)

O governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB), informou, na manhã desta quinta-feira (17/9), que testou positivo para a covid-19 e iniciou o cumprimento da quarentena. O governo disse em nota que "o governador tem apenas sintomas leves e passa bem" e que "neste período vai trabalhar de casa, em regime home office".

Era prevista a participação do governador em evento virtual de lançamento do 'Ranking de Competitividade dos Estados 2020' pelo Centro de Liderança Pública (CLP). Azambuja foi substituído pelo secretário de Gestão Estratégica de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel.

Azambuja é o 14º dos 27 governadores brasileiros a contrair a doença

Wilson Witzel (PSC), Rio de Janeiro

Helder Barbalho (MDB), Pará

Paulo Câmara (PSB), de Pernambuco,

Renan Filho (MDB), de Alagoas,

Antonio Denarium (sem partido), de Roraima,

Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo,

Mauro Mendes (DEM), do Mato Grosso,

Carlos Moisés (PSL), de Santa Catarina,

Belivaldo Chagas (PSD), de Sergipe

Eduardo Leite (PSDB), Rio Grande do Sul

João Doria (PSDB), São Paulo

Wilson Lima (PSC), Amazonas

Ibaneis Rocha (MDB), Distrito Federal